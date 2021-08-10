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В Польше открыли "школу ведьмаков", почти как из "Гарри Поттера"

В Польше открыли школу ведьмаков, почти как из Гарри Поттера

Фанатам франшизы предстоит исследовать замок и окрестности, разыскивая спрятанные там секреты

Из любимой страны украинских заробитчан, соседней Польши, прилетели очень интересные новости. Здесь стартовал набор студентов или даже учеников для занятий в школе "ведьмаков". Оказывается организаторы проекта решили совместить ролевую игру и масштабный квест по вселенной популярной игры The Witcher, которая получила официальное признание от CD Projekt Red.

Участникам предстоит отправиться на несколько дней в один из польских замков. Об этом стало известно благодаря сообщению на портале школы witcherschool.com.

 

Школа ведьмаков, фото: witcherschool.com

Школа ведьмаков, фото: witcherschool.com

По словам организаторов, ученики школы ведьмаков будут заниматься фехтованием, стрельбой из лука, алхимией, сражаться с монстрами, а также смогут встретить персонажей из видеоигры — Весемира, Трисс, Филиппу Эйльхарт, Гюнтера О'Дима и других.

Фанатам франшизы предстоит исследовать замок и окрестности, разыскивая спрятанные там секреты.

 

Школа ведьмаков, фото: witcherschool.com

Школа ведьмаков, фото: witcherschool.com

Все происходящие активности будут в антураже вселенной The Witcher — участники получат костюмы ведьмаков. Обучение будет идти в течение трех дней на английском языке — билеты стоят примерно 15 тыс. грн. Организаторы готовы принять одновременно до 128 участников.

Источник: grosi.znaj.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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