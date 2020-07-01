Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:23
Просмотров: 108

VARDA запустила онлайн-платформу для женщин

VARDA запустила онлайн-платформу для женщин

Украинская танцовщица, чемпионка мира по pole-dance VARDA, известная также по дуэтным синглам с главным мачо страны Виталием Козловским, научит танцам украинских женщин, не выходя из собственной кухни.

VARDA, которая учила в прямом эфире танцам самого Ивана Урганта, создала платформу ONLINE VARDA CLUB. Это возможность для женщин со всего мира вырваться из серых будней и шаг за шагом стать лучшей версией себя! Обучение включает танцевальные тренировки с лучшими хореографами, закрытые прямые эфиры с VARDA и преподавателями, где женщины смогут получить ответы на все возникающие вопросы. Заниматься могут все желающие, нет никаких ограничений. Занятия абсолютно доступны по цене – дешевле чашки кофе.

Мы создаем горячих хранительниц домашнего очага. Наша философия заключается в том, что нет никаких ограничений – возрастных, весовых, религиозных. Занятия танцами помогают приобрести уверенность в себе, ощутить свое тело, стать более грациозной, пластичной и повысить самооценку. У нас собрана команда очень сильных преподавателей и разработаны различные форматы занятий. За короткий срок вы с легкостью начнете импровизировать, когда душа поет и хочется танцевать! Наши клиенты – это мамочки в декрете, бизнес-вумен, которым некогда посещать клубы офлайн, начинающие, которые стесняются, а также преподаватели других клубов. Мы уверены: женщины могут успевать все и при этом пританцовывать,

поделилась VARDA.

За офлайн-клубом VARDA наблюдает большое количество женщин со всего мира. Именно они и подали идею создания онлайн-платформы. Аналогов клуба нет в мире, на занятиях царит атмосфера бурлеска, где каждая женщина может почувствовать себя актрисой, выйти на сцену. Женщины со всего мира захотели это прочувствовать. В условиях карантина таких запросов стало еще больше, поэтому было принято решение запустить ONLINE VARDA CLUB. Для занятий не нужна специальная одежда или обувь, но в красивой одежде и элегантных удобных туфельках на каблучке все женщины почувствуют себя совершенно иначе, а результаты превзойдут их ожидания.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

52-летний Вакки и его беременная девушка отожгли танец у бассейна
Сегодня 00:33    116
«Совсем на себя не похожа». Ани Лорак опубликовала фото в коротких шортах и вызвала споры в Сети
Сегодня 00:13    128
«Пообещай, что будешь помнить»: Янис Тимма поздравил с 2-летием сына, мать которого бросил ради Анны Седоковой
30.06.2020 00:43    227
Прованс в Харьковской области: где находится настоящее лавандовое поле
30.06.2020 00:33    788
Тина Канделаки заявила о домогательствах Саакашвили
30.06.2020 00:23    583
В СБУ рассказали, почему отменили запрет на въезд российской актрисе Варнаве
26.06.2020 10:33    291
Риз Уизерспун решила разойтись с мужем
26.06.2020 00:58    183
Алла Пугачева вновь станет бабушкой
25.06.2020 07:29    776
Развод Харламова и Асмус оказался частью шоу
25.06.2020 00:09    326
Джастин Бибер отреагировал на обвинения в сексуальном домогательстве
24.06.2020 00:36    230
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 