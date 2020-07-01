VARDA запустила онлайн-платформу для женщин

Украинская танцовщица, чемпионка мира по pole-dance VARDA, известная также по дуэтным синглам с главным мачо страны Виталием Козловским, научит танцам украинских женщин, не выходя из собственной кухни.

VARDA, которая учила в прямом эфире танцам самого Ивана Урганта, создала платформу ONLINE VARDA CLUB. Это возможность для женщин со всего мира вырваться из серых будней и шаг за шагом стать лучшей версией себя! Обучение включает танцевальные тренировки с лучшими хореографами, закрытые прямые эфиры с VARDA и преподавателями, где женщины смогут получить ответы на все возникающие вопросы. Заниматься могут все желающие, нет никаких ограничений. Занятия абсолютно доступны по цене – дешевле чашки кофе.

Мы создаем горячих хранительниц домашнего очага. Наша философия заключается в том, что нет никаких ограничений – возрастных, весовых, религиозных. Занятия танцами помогают приобрести уверенность в себе, ощутить свое тело, стать более грациозной, пластичной и повысить самооценку. У нас собрана команда очень сильных преподавателей и разработаны различные форматы занятий. За короткий срок вы с легкостью начнете импровизировать, когда душа поет и хочется танцевать! Наши клиенты – это мамочки в декрете, бизнес-вумен, которым некогда посещать клубы офлайн, начинающие, которые стесняются, а также преподаватели других клубов. Мы уверены: женщины могут успевать все и при этом пританцовывать, поделилась VARDA.

За офлайн-клубом VARDA наблюдает большое количество женщин со всего мира. Именно они и подали идею создания онлайн-платформы. Аналогов клуба нет в мире, на занятиях царит атмосфера бурлеска, где каждая женщина может почувствовать себя актрисой, выйти на сцену. Женщины со всего мира захотели это прочувствовать. В условиях карантина таких запросов стало еще больше, поэтому было принято решение запустить ONLINE VARDA CLUB. Для занятий не нужна специальная одежда или обувь, но в красивой одежде и элегантных удобных туфельках на каблучке все женщины почувствуют себя совершенно иначе, а результаты превзойдут их ожидания.

Источник: Новости Ю

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