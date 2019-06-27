Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Судя по фото в Instagram, 53-летний украинский певец Виктор Павлик развелся с третьей супругой Ларисой, с которой состоял в браке с 2012 года. Более того, Виктор Павлик уже давно состоит в романтических отношениях со своим концертным директором, 25-летней Екатериной Репяховой. Девушка не скрывает отношения с певцом, в то время как сам Павлик афишировать роман не спешит – во избежание критики.

На своей странице в Instagram Екатерина Репяхова уже давно публикует совместные снимки с Виктором Павликом, которые мало напоминают рабочие моменты. Более того, девушка делилась кадром в окружении мамы и певца, который подписала: "Самое дорогое, что есть в моей жизни".

В день рождения Виктор Павлика Екатерина тоже поделилась их фото, добавив трогательный комментарий: "Я знаю только лучшее в тебе... С днём рождения, родной мой, Виктор Франкович!". На такое поздравление артист отреагировал смайликом в виде сердца.

Сам Виктор Павлик убежден, что выставлять отношения на публику пока не стоит – для них эта тема слишком личная. Однако артист не стал отрицать, что романтические отношения между ним и Екатериной есть.

"Так жизнь сложилась, что мы встретились с Катей и искренне полюбили друг друга. Мы хотим, чтобы все были счастливы", – сказал Виктор Павлик в комментарии изданию "Факты".

Источник: www.segodnya.ua

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