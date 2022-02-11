Внебрачный сын-копия Шварценеггера появился на обложке Men's Health: что известно о Джозефе Баэне

Внебрачный сын известного бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера по имени Джозеф Баэна снялся для обложки престижного мужского журнала Men's Health. Невероятная схожесть с отцом и успехи в спорте сделали 24-летнего юношу настоящей звездой.

Соответствующим фото он поделился с подписчиками в Instagram. Спортсмен также рассказал свою жизненную историю в интервью глянцу на сайте.

Детство и признание отца

Джозеф Баэна родился в 1997 году в штате Калифорния. Его мамой стала экономка Арнольда Шварценеггера по имени Милдред, с которой он изменял своей жене Марии Шрайвер в течение 10 лет.

Милдред Баэна еще некоторое время работала на семью, поэтому внебрачный сын звезды был близко знаком с отцом и его 4 детьми, однако мать не раскрывала правду ни сыну, ни любовнику.

Впоследствии женщина забрала маленького Джозефа к родственникам, где они начали новую жизнь, о которой 24-летний спортсмен вспоминает с теплом и ностальгией. Однако в 8 классе школьника ждало новое потрясение. Мать открыла ему правду о том, что он – сын Шварценеггера.

Сейчас парень вспоминает, что обрадовался этому факту, ведь видел в актере кумира и пример для подражания.

Звезда голливудских фильмов не стал отказываться от сына, что стало последней каплей в его отношениях с законной женой. Мария Шрайвер рассталась с избранником, а их дети еще долго обижались на отца.

Спортивная карьера

С детства Джозеф Баэна начал увлекаться тренировками и спортом в целом, что очень понравилось Арнольду, дети которого не пошли по его стопам. Актер начал заниматься с внебрачным сыном, помогать ему с рационом и практиковать активный отдых.

Скоро мышцы юноши становились все заметнее, а телосложение все больше приобретало сходство с отцом. Он охотно делал снимки в тех же позах, которые много лет назад демонстрировал и сам Арнольд Шварценеггер.

Со временем актер помог наследнику открыть собственный спортивный зал. Он часто посещает значимые для парня события и наставляет в актерской карьере.

Отношения с отцом

Несмотря на теплые отношения между отцом и сыном, Джозеф Баэна не разделяет все его взгляды и пытается избегать сравнения.

В частности, в интервью спортсмен подчеркнул, что тренировка для него столь же важная составляющая жизни, как веселье, семья и друзья. В то же время, по словам сына Шварценеггера, его отец "старой закалки" и считает, что нужно полностью отдавать себя делу, часто жертвуя чем-то.

Также молодой актер подчеркнул, что принципиально не берет фамилию звездного папы во избежание сравнений и поблажек.

"Когда я иду на прослушивание, они не знают, кто я, потому что у нас не одинаковая фамилия. Я могу быть собой", – сказал он.

Арнольд Алоис Шварценеггер – американский бодибилдер, киноактер и продюсер, бизнесмен и политик австрийского происхождения. 38-й губернатор штата Калифорния (2003-2011 года), член республиканской партии США.

Источник: news.obozrevatel.com/

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