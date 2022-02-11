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Взялися за старе: сімейство Кардаш'ян запускає нове реаліті-шоу

Взялися за старе: сімейство Кардашян запускає нове реаліті-шоу

Популярна родина Кардаш'ян знову з'явиться на телеекранах. Знаменитий клан знімає нове реаліті-шоу про себе.

Деталі

Сім'я Кардаш'ян випускає нове шоу під назвою The Kardashians. Стрімінговий сервіс Hulu презентував тизер реаліті. У відеоролику з'явилися Кортні, Кім, Кендал, Кріс, Хлої та Кайлі.

Прем'єру перших епізодів заплановано на 14 квітня. Реаліті-шоу спочатку буде йти на Hulu, а пізніше і на Disney+ зі Star+.

За даними інсайдера, The Kardashians покажуть ексклюзивні моменти з життя знаменитого сімейства. Імовірно, нове реаліті почнеться з обговорення розлучення Кім Кардаш'ян та Каньє Веста. А також про другу вагітність Кайлі.

Нагадаємо, що попереднє шоу Кардаш'ян закінчилося у 2020 році. Реаліті перші вийшло в ефір у 2007 році, за 13 років було випущено понад 20 років.

Источник: meta.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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