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Ученые создали кружку, которая сама рисует узоры на поверхности напитка

Ученые создали кружку, которая сама рисует узоры на поверхности напитка

В современном мире часто появляются изобретения, которые могут удивить. Иногда, новые разработки не встречались даже в научно-фантастических книгах фильмах. Так, инженеры из Университета Отяномидзу показали кружку, которая может создавать на поверхности жидкости различные фигурки из пузырей, о чем написал портал Хайтек. Уникальный прибор был показан на конференции UIST 2019.

На данный момент латте-арт, по сути, применим только к одному типу напитков. Кроме того, латте-арт не позволяет менять уже существующий рисунок. Разработанная кружка может работать с разными типами жидкостей и даже менять рисунок на поверхности. Для этого на дне кружки установлен массив из катодов (10 на 10 электродов), а на стенке расположен круговой анод в виде пленки из сусального золота.

 

 

Во время работы устройство подает напряжение на нужных электродах, в результате чего появляется газ, поднимающийся к поверхности. Для создания одного рисунка кружке необходимо несколько секунд, однако это зависит от типа напитка. Для увеличения проводимости им пришлось использовать соду.

Источник: hyser.com.ua

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