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Украинский певец Сергей Бабкин сделал неожиданное признание

Украинский певец Сергей Бабкин сделал неожиданное признание

Артист хочет стать тренером «Лиги смеха».

Уже сегодня в эфире «1+1» покажут 1 полуфинал Пятого сезона проекта «Лига смеха». В нем сыграют две команды со своими тренерами – это «Ветераны космических войск» вместе со Станиславом Бокланом и «30+» вместе с Гариком Бирчей. Решать судьбу, кому же достанется путевка в финал сезона, будут всего три человека – Оля Полякова, Юрий Ткач и Сергей Сивохо. Перед началом игры тренеры пожелают друг другу удачи, а Боклан с сарказмом поблагодарит Бирчу за то, что тот… донашивает за ним команду (напомним, в прошлом году именно с «30+» играл Станислав Владимирович).

Украинский певец Сергей Бабкин сделал неожиданное признание

В первом конкурсе зрители увидят фантазии команд о жизни популярных литературных героев и персонажей мультфильмов. Так, народный артист Украины Стас Боклан перевоплотится в Дон Кихота, а шоумен Гарик Бирча станет одним из участников приключений Тимона и Пумбы.

Гостем в музыкальном конкурсе станет артист и музыкант Сергей Бабкин. Накануне он поделился своими впечатлениями о проекте и неожиданно признался, что не прочь занять тренерское кресло.

Украинский певец Сергей Бабкин сделал неожиданное признание

«Я обожаю «Лигу смеха» и смотрю ее вместе со своим сыном Артуром. И когда я пропускаю какую-то сильную игру в эфире, он мне потом всегда говорит об этом и показывает лучшие выступления команд уже в YouTube, – говорит Сергей Бабкин. – В этом сезоне у меня уже есть фавориты – это команда «Ветераны космических войск». И это не потому, что в их названии присутствует слово «космос», а я люблю все из этой тематики. Мне просто нравится их юмор, их актерская подача шуток. Также я люблю «Винницких» и «Прозрачного гонщика». По правде, я бы очень хотел стать тренером «Лиги смеха»! Очень! Иногда я даже представляю себя на месте кого-то из тренеров и думаю: «А вот я бы с этой командой сейчас оторвался наполную!».

Источник: lenta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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