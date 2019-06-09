Надруковано новий термоелектричний генератор з рекордним ККД

Розробники з Уельсу створили недорогий пристрій, що допоможе сталеливарній промисловості перетворити відпрацьоване тепло в цінний ресурс.

Термоелектричний ефект відбувається, коли різнорідні метали, котрі вступають в контакт один з одним, нагріваються, а передача електронів від одного металу до іншого запускає ток. Це явище відоме багато років і зараз найчастіше його застосовують в космосі, де зонди, не оснащені сонячними батареями, переробляють тепло радіоактивного матеріалу в електрику.

Команда фахівців з Університету Соунсі використовувала адитивні технології друку для створення термоелектричного пристрою з ККД на 50% вище, ніж у кращих з відомих 3D-матеріалів. При цьому, масове виробництво таких установок обіцяє бути недорогим.

Пристрій виготовлено з селеніду олова. Попередні дослідження показують, що у SnSe високий потенціал для термоелектричного перетворення, але до сих пір технологія його виробництва вимагала великого обсягу енергії, а тому була дорогою і шкідливою для навколишнього середовища. Вчені перетворили SnSe в чорнило для 3D-принтера, змішавши його з водою і целюлозою, і надрукували пристрій на мідній підкладці.

Після висихання термоелектричний потенціал пристрою були виміряно в коефіцієнті добротності: створений генератор показав значення 1,7, тоді як попередній рекорд для 3D-матеріалу - 1,0.

Це означає, що ККД перетворення тепла в електричний струм дорівнює приблизно 9,5%. Минулий рекорд, для порівняння - 4,5%.

Такі недорогі генератори можуть стати в нагоді при виробництві сталі, в процесі якого виробляється величезна кількість тепла. Індійська компанія Tata Steel вже готова підтримати дослідження британських вчених.

Источник: elektrovesti.net

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