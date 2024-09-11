15 трлн дол - природные ресурсы Украины

Природа подарила Украине богатые природные ресурсы.

Если говорить точнее, природа подарила Украине кристаллический щит, которые является основной кристаллической решетки восточно-европейской платформы.

Часто его еще называют гранитным щитом, который иногда в долинах рек выходит на поверхность: Богуслав, Буки, знаменитые днепровские пороги.

Щит простирается примерно на 1000 км длиной и 200 км шириной.

Основной вектор выхода на поверхность - пойма Днепра.

На остальной территории, щит скрыт примерно 50 метрами осадочных пород, в том числе, один-два самых верхний слоя - знаменитый чернозем.

Кристаллический щит является основой, можно сказать, базой размещения производительных сил страны, формируя во времена СССР днепровский индустриальный пояс, почти как пояс Янцзы в Китае.

Речь о донецко-приднепровском территориальном экономическом районе и о приднепровском подрайоне.

Базой стали запасы угля, железной и марганцевой руд, урановых руд, графита, редкоземельных металлов, ильменитов, циркона и каолина.

По запасам этих полезных ископаемых, украинский кристаллический щит занимает одно из первых мест в мире, не говоря уже о бедной полезными ископаемыми Европе.

Особенно богата земля в Донецкой складчастой области.

Луганская и Донецкая области - это примерно по 3 трлн дол природных ресурсов. Днепропетровская область - это еще 2,5 трлн и до одного триллиона в Запорожской.

Больше нигде в Украине нет таких больших запасов полезных ископаемых.

Приближенно к одному триллиону долларов запасов есть в Житомирской и Львовской областях.

Еще меньше в Харьковской, Полтавской и Кировоградской.

Особняком по запасам стоит Крым - природных ресурсов там много, но рекреационное значение полуострова значительно выше перспектив промышленного развития.

Как видим, основные боевые действия сейчас идут на лучших сегментах украинского кристаллического щита.

Часть его мы уже не контролируем.

Суммарные потери природных ресурсов можно оценить в 7-8 трлн дол, то есть потеря территорий по стостоянию на данный момент - на уровне 20%, а природных ресурсов - на уровне 50%.

Тут следует отметить, что 1 трлн дол извлеченных ресурсов при хорошем уровне переработки и мультипликаторе роста - это до 10 трлн валового продукта в течение 20-30 лет.

Но наша земля богата не только природными ресурсами, но и идиотами.

Сколько раз они в течение последних десяти лет говорили о Донбассе как об "опухоли, которую нужно отрезать".

В этом контексте, есть идиоты, которые так говорят о востоке страны в целом.

Мое же мнение следующее.

В значительно степени, сложный профиль нашей экономики будет зависеть от того, удастся ли сохранить нам наш индустриальный ромб: Днепр - Запорожье - Кривой Рог - Кременчуг. Плюс урбанистический потенциал Харькова.

Базовым территориально-экономическим районом для нас становится индустриальный пояс вдоль Днепра с эволюцией Днепровского подрайона из некогда целостной структуры Донецко-Приднепровского ТЭР.

Если это не сохранить, то изменится все и прежде всего внутренняя гравитация национальной экономики вдоль Днепра как сердцевинной гравитационной и силовой оси жизненного пространства нации в виде целостного живого организма.

То есть задача политических элит - учесть это в стратегиях развития страны.

Джерело: facebook.com

Автор: Алексей Кущ

Новости портала «Весь Харьков»