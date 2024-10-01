Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 41

1990 рік. Всеукраїнський мітинг проти Союзного договору з росією

1990 рік. Всеукраїнський мітинг проти Союзного договору з росією

30 вересня 1990 року на площі біля Республіканського стадіону в Києві відбувся 300-тисячний мітинг українців проти нового Союзного договору з росією. Ініціатором заходу виступив Народний рух України.

Перед тим відозву до народу із закликом взяти участь у мітингу опублікувала парламентська опозиція – Народна Рада, очолювана Ігорем Юхновським. Президія Київської міської ради санкціонувала акцію, але комуністи намагалися чинити перешкоди. Влаштували аграрний ярмарок на майдані, де мав проходити мітинг - захід довелося проводити неподалік.

Дійство розпочалося о 15:00. Люди несли синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Зі сцени виступили голова УРП Левко Лук'яненко, поет Дмитро Павличко, політики Сергій Жижко, Іван Заєць та інші. Усі заперечували можливість підписання нового договору і порівнювали його з угодою 1922 року - утворенням СРСР. Їхні виступи люди підтримували плакатами "Ні - новому Союзному договору!".

Серед іншого звучали вимоги виходу України з Радянського Союзу, розпуску комуністичної партії і націоналізації її майна, відставки голови Верховної Ради УРСР Леоніда Кравчука та уряду Віталія Масола, надання Декларації про державний суверенітет статусу конституційного акту, створення власних збройних сил і повернення українських солдатів в Україну.

За 2 години виступів демонстранти рушили Хрещатиком, потім до пам'ятника лєніну, біля якого поклали вінок із колючого дроту.

Всеукраїнська акція закінчилась о 19:00. Її підтримали в Коростені, Івано-Франківську, Донецьку та інших містах.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9585

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Международный раскольник и отщепенец
Сегодня 06:43    0
Хоробре, сильне, українське місто: прогулянка вулицями Харкова
Сегодня 06:34    26
Замовлення для українських артилеристів допомагають оживити економіку Скрентона, пише Washington Post
Сегодня 06:17    47
За місяць не було ЖОДНОГО дня без пусків шахедів по Україні
Сегодня 06:10    48
Новини
Сегодня 06:00    64
Оперативна інформація станом на 16.00 30.09.2024 щодо російського вторгнення
30.09.2024 17:04    142
Бій під селом Уневом Перемишлянського району на Львівщині — один з найбільших боїв УПА з більшовиками
30.09.2024 11:00    142
Рейтинг продуктивності індустрій української економіки: освіта на першому місці
30.09.2024 10:34    121
«Если бы мы кинули серьезную бомбу на центр Лондона, всё бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили»
30.09.2024 10:21    213
Египетская сила. Как пермская компания вербует арабских наемников на войну, обещая паспорт и деньги
30.09.2024 09:56    137
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 