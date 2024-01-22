Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:46
Просмотров: 106

22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки

22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила незалежність Української Народної Республіки

22 січня 1918 року Центральна Рада в IV Універсалі проголосила незалежність Української Народної Республіки від росії.

У голосуванні брали участь 49 присутніх. З них 39 людей підтримали текст документа, решта – були проти або утрималися.

З трьох запропонованих проєктів документа, за основу взяли найкоротший за змістом, розроблений Михайлом Грушевським.

«Секретар Центральної ради Михайло Єреміїв називав прізвище кожного з членів Малої ради, й кожен відкрито говорив – чи він «за», чи «проти». – розповідає про події тієї ночі Світлана Панькова директор Історико-меморіального музею Михайла Грушевського. - Філософ Дмитро Чижевський представляв російську соціал-демократичну партію, її крило меншовиків. Він проголосував «проти». Він був людиною, яка належала до українського руху, але він проголосував «проти», адже вважав, що це тоді було не на часі. Хтось тоді його у залі назвав «запроданцем». Пізніше Чижевський у своїх спогадах писав, що це була найприкріша помилка особисто для нього».

Документ окреслив чотири головні напрями:

● проголошення самостійності Української Народної Республіки;

● доручення Раді Народних Міністрів укласти мир з Центральними державами;

● оповіщення оборонної війни з більшовицькою росією;

● декларування основ внутрішнього соціально-економічного будівництва й окреслення заходів для припинення війни з Центральними державами.

Зовнішні обставини мали значний вплив на прийняття рішення про проголошення незалежності. У цей час точилися бої між підрозділами української армії та більшовицькими військами, які сунули на Київ. Українська Центральна Рада шукала союзників для протистояння збройній агресії більшовицької росії. Відтак, проголосивши незалежність, Україна могла легітимізуватися на міжнародній арені та укладати міжнародні договори. Переговори в Брест-Литовську про мир між УНР та країнами Четвертного союзу завершилися визнанням України самостійною державою та підписанням мирного договору.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/7565

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 22.01.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 20:23    93
22 січня 2014 року під час Революції Гідності з'явилися перші жертви
Сегодня 17:44    122
Сьогодні святкуємо День Соборності, згадуючи об'єднання УНР та ЗУНР.
Сегодня 17:10    105
«В Україні зʼявилися мобільні блокпости, на яких роздають повістки». Це – фейк
Сегодня 09:32    139
Україна будує 1000-км лінію фронтових укріплень, – The Telegraph
Сегодня 09:20    155
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 січня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:19    143
российская техника становится в Украине "краснокнижной", оккупанты начали использовать музейные экспонаты
Сегодня 09:09    187
Болгары восхитились?
Сегодня 08:59    182
«Начали все возвращаться. Там знаешь, раненые, контуженые… наполовину блин здоровые» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:48    154
«Україна витратить 3,2 млрд грн на пропаганду». Це – неправда
Сегодня 08:38    117
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 