35 млрд евро от Еврокомиссии

Президент України Володимир Зеленський розповів, як українська сторона планує витратити наданий Єврокомісією кредит у розмірі 35 мільярдів євро

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

За його словами, передусім надані ЄС кредитні кошти будуть витрачені на енергетику.

"Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас", – зазначив Зеленський.

Крім того, Зеленський заявив, що ці гроші будуть використані для придбання зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.

"Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", – додав він.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17301

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