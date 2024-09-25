39 млрд грн задонатили IT-компанії та їхні співробітники для Сил оборони

3 млрд спрямували на підтримку та інтеграцію ветеранів

Тут і далі — мінімальні цифри, багато компаній не розкривають інформацію про свою допомогу в обороні України.

Кілька важливих цифр зі свіжого звіту “Де IT на війні”:

● 5,5 млрд грн — інвестиції IT-бізнесу в MilitaryTech та в продукти для допомоги постраждалим через війну.

● 75% IT-компаній співпрацюють з благодійними фондами.

● 50% великих ІТ-компаній мають власні благодійні фонди.

● До 600 млн доларів — збитки ворога за 2 роки внаслідок активності IT ARMY — спільноти IT-спеціалістів, яка протистоїть рф в інформаційному та кіберпросторі.

Дослідження підготували Асоціація ІТ Ukraine та Mind за підтримки Мінцифри.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4059

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