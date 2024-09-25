39 млрд грн задонатили IT-компанії та їхні співробітники для Сил оборони
3 млрд спрямували на підтримку та інтеграцію ветеранів
Тут і далі — мінімальні цифри, багато компаній не розкривають інформацію про свою допомогу в обороні України.
Кілька важливих цифр зі свіжого звіту “Де IT на війні”:
● 5,5 млрд грн — інвестиції IT-бізнесу в MilitaryTech та в продукти для допомоги постраждалим через війну.
● 75% IT-компаній співпрацюють з благодійними фондами.
● 50% великих ІТ-компаній мають власні благодійні фонди.
● До 600 млн доларів — збитки ворога за 2 роки внаслідок активності IT ARMY — спільноти IT-спеціалістів, яка протистоїть рф в інформаційному та кіберпросторі.
Дослідження підготували Асоціація ІТ Ukraine та Mind за підтримки Мінцифри.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4059