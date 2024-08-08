51% видатків Держбюджету пішло на оборону у першому півріччі 2024. Це майже 1 трильйон гривень

А загальні видатки становлять 1,9 трильйона гривень.

І це не враховуючи вартості озброєння від партнерів, бо ця допомога не обраховується в бюджеті.

Навіть після перемоги ми будемо витрачати на оборону шалені кошти, напевно, десятки відсотків бюджету: на утримання великої армії, виробництво і закупівлю зброї, навчання, підривну діяльність в росії.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3927

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