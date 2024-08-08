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51% видатків Держбюджету пішло на оборону у першому півріччі 2024. Це майже 1 трильйон гривень
А загальні видатки становлять 1,9 трильйона гривень.
І це не враховуючи вартості озброєння від партнерів, бо ця допомога не обраховується в бюджеті.
Навіть після перемоги ми будемо витрачати на оборону шалені кошти, напевно, десятки відсотків бюджету: на утримання великої армії, виробництво і закупівлю зброї, навчання, підривну діяльність в росії.
Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3927