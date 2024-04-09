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9 квітня 2015 року Верховна Рада визнала УПА борцями за незалежність України

9 квітня 2015 року Верховна Рада визнала УПА борцями за незалежність України

9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила чотири закони, які стосуються засудження комуністичного режиму, відкриття архівів совєцьких спецслужб та визнання УПА й інших організацій борцями за незалежність України.

У парламенті ці закони назвали "декомунізаційним пакетом".

У законі про правовий статус борців за незалежність України вояків та діячів СВУ, УСС, УНР, Гетьманату, ЗУНР, повстанців Холодного Яру, Карпатську січ, УПА, ОУН, УГС та УГГ визнано борцями за незалежність України.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8201

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