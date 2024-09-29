В новом российском учебнике для студентов аннексированные украинские регионы назвали «частью нелегитимно отторгнутой» у россии территории

В первой исторической части учебника Основ российской государственности распад СССР называют «величайшей геополитической катастрофой XX века». Это цитата путина, который объяснял аннексию украинских регионов «правом народа на самоопределение».

В учебнике говорится, что после «стабилизации российской экономики и политической системы в нулевые россия сможет возвратить часть нелегитимно отторгнутой исторической территории – в марте 2014 по итогам референдума в состав Родины возвращается Крым, а 30 сентября 2022 также по итогам референдумов – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области».

В учебнике почему-то не упоминается, как путин лично признавал суверенитет Украины в её границах задолго до 2014 года. И как задолго до этого Чечня по такой же логике имела право на самоопределение.

Также нет речи и о том, кто же: Ленин или Ельцин? совершили это «нелегитимное отторжение». Зато при перечислении «новых территорий» авторы аккуратно пишут де-юре.

Но знаете, что самое важное? Как бы ни называли эти регионы, возвращать всё равно придётся – с выплатой репараций.

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/12390

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