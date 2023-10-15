Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 40

Аббас не поехал к путину

Аббас не поехал к путину

Глава Палестинской автономии М. Аббас после встречи с Э. Блинкеном в Аммане (Иордания) отложил поездку в Москву.

Палестина хочет признания субъектности.

Запад согласен на любые изменения границ автономии, т.е. Запад согласен на "приращение" территории Израилем путем установления военного контроля (без присоединения) над территорией, которую контролирует ХАМАС, представляющий для Аббаса больше проблем, чем пользы.

Палестина, по большому счету, на уровне элит не будет выступать против такого сценария: проблемой станет радикальное население, которое будет провоцировать новый виток эскалации после того, как вопрос ХАМАСа будет решен окончательно.

США пытаются "сузить" горлышко конфликта, вытягивая лидеров окружающих территорий из-под китайского и российского влияния (хотя бы временно), тем самым не давая войне между ХАМАС (+сирийские и ливанские "хазбулята") и Израилем перерасти в большую восточную войну.

Иран, который спонсировал прокси атаки, вывели из-под прожектора обвинений, чтобы ограничить территориальное распространение войны, сформировав вокруг Израиля не "кольцо зла", а "тройной выступ" (неподконтрольные регионы, управляемые террористами в Палестине, Ливане, Сирии).

Также из-под обвинений вывели РФ, чье влияние на атаки трудно не заметить.

НО США на данный момент хотят блокировать прямые контакты между террористами и РФ: для этого они становятся "связующим звеном" теневой дипломатии, проводя через себя тайные контакты между радикальными религиозными экстремистами и их спонсорами.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8181

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів
Сегодня 09:34    22
Харківщина. 15 жовтня
Сегодня 09:14    47
Найбільша делегація країн Глобального Півдня в Ірпені
Сегодня 09:08    67
Мережею шириться інформація, що нібито з Харкова «безповоротно» вивозяться цінні експонати. Це – маніпуляція
Сегодня 08:55    65
Більшість українців не матиме інтернету без електроенергії: названо найпроблемніший регіон
Сегодня 08:43    83
Вісь зла виграла цей раунд
Сегодня 08:31    98
Окупанти залишили у Севастополі кораблі, яких не шкода
Сегодня 08:19    90
План росії на 2024 рік ― виготовити 2,1 млн боєприпасів. Самотужки агресор цього не зробить, ― Вадим Скібіцький
Сегодня 08:07    104
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 15 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 07:54    107
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:50    101
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 