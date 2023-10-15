Аббас не поехал к путину

Глава Палестинской автономии М. Аббас после встречи с Э. Блинкеном в Аммане (Иордания) отложил поездку в Москву.

Палестина хочет признания субъектности.

Запад согласен на любые изменения границ автономии, т.е. Запад согласен на "приращение" территории Израилем путем установления военного контроля (без присоединения) над территорией, которую контролирует ХАМАС, представляющий для Аббаса больше проблем, чем пользы.

Палестина, по большому счету, на уровне элит не будет выступать против такого сценария: проблемой станет радикальное население, которое будет провоцировать новый виток эскалации после того, как вопрос ХАМАСа будет решен окончательно.

США пытаются "сузить" горлышко конфликта, вытягивая лидеров окружающих территорий из-под китайского и российского влияния (хотя бы временно), тем самым не давая войне между ХАМАС (+сирийские и ливанские "хазбулята") и Израилем перерасти в большую восточную войну.

Иран, который спонсировал прокси атаки, вывели из-под прожектора обвинений, чтобы ограничить территориальное распространение войны, сформировав вокруг Израиля не "кольцо зла", а "тройной выступ" (неподконтрольные регионы, управляемые террористами в Палестине, Ливане, Сирии).

Также из-под обвинений вывели РФ, чье влияние на атаки трудно не заметить.

НО США на данный момент хотят блокировать прямые контакты между террористами и РФ: для этого они становятся "связующим звеном" теневой дипломатии, проводя через себя тайные контакты между радикальными религиозными экстремистами и их спонсорами.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8181

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