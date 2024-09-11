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Агентство з відновлення вже розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях "Укренерго" - Шмигаль

Агентство з відновлення вже розпочало будівництво третього рівня захисту на 22 підстанціях Укренерго - Шмигаль

За словами прем’єра, добудувати захист поки що планують на одному-двох об’єктах, щоб "перевірити доцільність", оскільки такий захист — проєкт вартістю сотні мільярдів гривень.

"Партнери на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно всіх об'єктів і ми поки що домовляємося, щоб там, де було розпочато будівництво, — провести консервацію.

Залишити один-два, які близькі до завершення. Подивитися, як вони будуть працювати, і прийняти рішення про завершення інших рівнів захисту", — заявив він під час пресової конференції про результати роботи уряду.

За словами Шмигаля, на об’єктах, обладнаних третім рівнем захисту, можна буде розташовувати не лише підстанції, але й інші виробництва, важливі під час війни.

Джерело: https://t.me/znua_live/166302

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