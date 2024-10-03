Порядок получение денежного довольствия военнослужащими-иностранцами

Департамент социального обеспечения Министерство обороны Украины разработал Алгоритм дистанционного открытия счетов для членов семей военнослужащих-иностранцев, воевавших бок о бок с воинами ВС Украины против российских агрессоров, но в настоящее время погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен

Алгоритм также предусматривает пошаговый план действий для членов семей военнослужащих-иностранцев по получению денежного довольствия и других выплат.

Члены семей военнослужащих-иностранцев, погибших (умерших), пропавших без вести или захваченных в плен, должны явиться в Посольство Украины по месту жительства для установления личности и проверки дееспособности.

https://t.me/c/1226880919/43360

Новости портала «Весь Харьков»