Байден назвав Зеленського путіним, та три інші ФАКТИ про Вашингтонський саміт НАТО, вартих вашої уваги

Американський президент двічі помилково називав українського колегу «володимиром путіним», а свого віце-президента Камалу Харріс — Трампом. Але, дякувати Богу, це не найважливіші підсумки 75-го саміту.

▶ ️ НАТО назвало Китай поплічником росії у конфлікті в Україні: "КНР - системний виклик" для Альянсу. Брюссель перестав замовчувати проблему, і це хороша для нас новина.

● Лідери блоку вперше офіційно "впаяли" Пекіну звинувачення у колаборації з москвою: КНР - «вирішальний чинник» агресії росії, "така співпраця збільшує загрозу не тільки для України, а й для євроатлантичної безпеки". Вердикт: Китай є прямою загрозою для Альянсу.

● Пекін відреагував у дусі комуністичного класицизму: "холодна війна", “сфабрикована дезінформація”, а оце - взагалі перлина: "НАТО вже давно загрожує інтересам Китаю, поширюючи свій вплив на Азію. І краще б Альянс "не псував регіон так само як уже зіпсував Європу", - The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/china/china-hits-back-at-nato-after-rare-rebuke-a9cd8b8e).

Можна було б сказати, що "повіяло холодком", коли б не було так "гаряче" на Тайвані, в Ізраїлі, Україні та в третині Африки.

▶ ️ Для України "звели" віртуальний міст, яким маємо пройти свій “незворотний шлях” до членства в НАТО, — «найгірше рішення Альянсу з усіх можливих», — Bloomberg у статті із заголовком “Міст у НАТО для України – це пандус у нікуди”.

● Такий висновок - через розмите формулювання і відсутність конкретних дат, рішень щодо членства України в НАТО.

● Альянс спробував підсолодити своє рішення, пояснивши, чим є "міст до членства" практично: НАТО створює нове командування у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці та розвитку військ. На додаток, йдеться і про довгострокові фінансові зобов’язання партнерів перед Україною. На полях саміту підписано безпекову угоду з Києвом, яка містить набір раніше озвучених декларацій: допомагати, розвивати, зібратися у випадку повторної агресії і т.д.

▶ ️НАТО "нарізало" Україні значно більше допомоги, ніж збиралася, але значно менше, ніж ми очікували: обіцяного недостатньо для перемоги.

● Альянс так і не зміг ухвалити доленосні рішення, які змінять хід історії: обіцяної допомоги очевидно що недостатньо для перемоги над росією, - президент Румунії Клаус Йоганніс для The Guardian. (https://www.theguardian.com/world/live/2024/jul/10/nato-summit-live-ukraine-on-the-agenda-as-leaders-gather-in-washington#top-of-blog)

"Настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо", - Клаус Йоганніс.

● €40 млрд у 2025 р. — це дві батареї Patriot від Німеччини та Румунії, одна — від Нідерландів, ще одну — від США. Італія надасть систему SAMP-T. Незабаром США передадуть NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard. Та заявлені потреби України значно перевищують номенклатуру цього списку. Наприклад, щоб протистояти росії у повітрі, необхідно щонайменше 130 літаків, союзники обіцяють в рази менше.

▶ ️Два повідомлення — абсолютно різної емоційної забарвленості — поєдналися на Вашингтонському саміті.

● З одного боку, Байден запевняє: “Україна здатна зупинити путіна, особливо — з нашою колективною підтримкою”.

● З іншого, - посадовці альянсу звучать на мінорній ноті: “росія безсумнівно зможе існувати за умов воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі”, — пише Голос Америки.

Тобто, за оцінками НАТО, переможемо! Питання, — КОЛИ?

Джерело: https://t.me/orestokratiia/993

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