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Байден назвав Зеленського путіним, та три інші ФАКТИ про Вашингтонський саміт НАТО, вартих вашої уваги

Байден назвав Зеленського путіним, та три інші ФАКТИ про Вашингтонський саміт НАТО, вартих вашої уваги

Американський президент двічі помилково називав українського колегу «володимиром путіним», а свого віце-президента Камалу Харріс — Трампом. Але, дякувати Богу, це не найважливіші підсумки 75-го саміту.

▶ ️ НАТО назвало Китай поплічником росії у конфлікті в Україні: "КНР - системний виклик" для Альянсу. Брюссель перестав замовчувати проблему, і це хороша для нас новина.

● Лідери блоку вперше офіційно "впаяли" Пекіну звинувачення у колаборації з москвою: КНР - «вирішальний чинник» агресії росії, "така співпраця збільшує загрозу не тільки для України, а й для євроатлантичної безпеки". Вердикт: Китай є прямою загрозою для Альянсу.

● Пекін відреагував у дусі комуністичного класицизму: "холодна війна", “сфабрикована дезінформація”, а оце - взагалі перлина: "НАТО вже давно загрожує інтересам Китаю, поширюючи свій вплив на Азію. І краще б Альянс "не псував регіон так само як уже зіпсував Європу", - The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/china/china-hits-back-at-nato-after-rare-rebuke-a9cd8b8e).

Можна було б сказати, що "повіяло холодком", коли б не було так "гаряче" на Тайвані, в Ізраїлі, Україні та в третині Африки.

▶ ️ Для України "звели" віртуальний міст, яким маємо пройти свій “незворотний шлях” до членства в НАТО, — «найгірше рішення Альянсу з усіх можливих», — Bloomberg у статті із заголовком “Міст у НАТО для України – це пандус у нікуди”.

● Такий висновок - через розмите формулювання і відсутність конкретних дат, рішень щодо членства України в НАТО.

● Альянс спробував підсолодити своє рішення, пояснивши, чим є "міст до членства" практично: НАТО створює нове командування у Німеччині для підтримки України у навчанні, координації, оснащенні, логістиці та розвитку військ. На додаток, йдеться і про довгострокові фінансові зобов’язання партнерів перед Україною. На полях саміту підписано безпекову угоду з Києвом, яка містить набір раніше озвучених декларацій: допомагати, розвивати, зібратися у випадку повторної агресії і т.д.

▶ ️НАТО "нарізало" Україні значно більше допомоги, ніж збиралася, але значно менше, ніж ми очікували: обіцяного недостатньо для перемоги.

● Альянс так і не зміг ухвалити доленосні рішення, які змінять хід історії: обіцяної допомоги очевидно що недостатньо для перемоги над росією, - президент Румунії Клаус Йоганніс для The Guardian. (https://www.theguardian.com/world/live/2024/jul/10/nato-summit-live-ukraine-on-the-agenda-as-leaders-gather-in-washington#top-of-blog)

"Настав час бути реалістами, ми надали близько половини того, що обіцяли. І цього недостатньо", - Клаус Йоганніс.

● €40 млрд у 2025 р. — це дві батареї Patriot від Німеччини та Румунії, одна — від Нідерландів, ще одну — від США. Італія надасть систему SAMP-T. Незабаром США передадуть NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard. Та заявлені потреби України значно перевищують номенклатуру цього списку. Наприклад, щоб протистояти росії у повітрі, необхідно щонайменше 130 літаків, союзники обіцяють в рази менше.

▶ ️Два повідомлення — абсолютно різної емоційної забарвленості — поєдналися на Вашингтонському саміті.

● З одного боку, Байден запевняє: “Україна здатна зупинити путіна, особливо — з нашою колективною підтримкою”.

● З іншого, - посадовці альянсу звучать на мінорній ноті: “росія безсумнівно зможе існувати за умов воєнної економіки ще мінімум 3-4 роки, тому союзники України зосереджені на тому, що їм доведеться забезпечувати Київ у довгостроковій перспективі”, — пише Голос Америки.

Тобто, за оцінками НАТО, переможемо! Питання, — КОЛИ?

Джерело: https://t.me/orestokratiia/993

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