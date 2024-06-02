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Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа

Байден представил план по прекращению огня в секторе Газа

План предполагает три этапа деэскалации в секторе Газа:

▪️Первый этап должен продлиться шесть недель. Он включает в себя полное и окончательное прекращение огня, вывод войск Израиля из населенных пунктов в секторе Газа и возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение сотен палестинских заключенных.

▪️Второй этап предполагает окончательное прекращение боевых действий и вывод израильских войск из сектора Газа. Кроме того, на этом этапе в Израиль должны быть возвращены все оставшиеся заложники.

▪️На третьем этапе начнется масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества, который займет от трех до пяти лет. Семьям израильских заложников должны быть возвращены останки убитых террористами ХАМАС родных.

По словам Байдена, документ через катарских посредников уже передали представителям ХАМАС. Президент США призвал ХАМАС принять это предложение. В то же время он обратился и к израильским политикам, отметив, что Израиль может заключить сделку, не опасаясь за свою безопасность.

Джерело: @dwglavnoe

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