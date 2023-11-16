Байден та Сі таки зустрілися. І, якщо коротко, то домовилися домовлятися

● «Планета Земля достатньо велика, щоб обидві країни могли досягти успіху, а успіх однієї країни – це можливість для іншої», - сказав лідер Китаю.

● Байден знову назвав Сі диктатором, «попри прогрес, якого вони досягли під час зустрічі».

● За словами високопоставленого американського чиновника, переговори в Каліфорнії були «дуже прямими» і включали більше дискусій між двома політиками, ніж їхня зустріч рік тому. Президент США був «дуже прямим» із Сі щодо низки тем, сказав чиновник, у той час, як Сі також висловив занепокоєння щодо риторики всередині Сполучених Штатів щодо Китаю, - CNN. (https://edition.cnn.com/2023/11/15/politics/biden-xi-meeting)

Планета таки достатньо велика. Але трішки закипає…​

Джерело: https://t.me/orestokratiia/905

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