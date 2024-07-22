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Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь кремлю
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила на захист домовленості зі США про тимчасове розміщення у ФРН крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних систем.
За її словами, рф постійно розширює арсенал, за допомогою якого загрожує свободі в Європі.
"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення засобів стримування", - цитують Бербок видання німецької медіагрупи Funke.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25224