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Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь кремлю

Бербок про далекобійну зброю США у ФРН: Відповідь кремлю

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виступила на захист домовленості зі США про тимчасове розміщення у ФРН крилатих ракет Tomahawk та інших далекобійних систем.

За її словами, рф постійно розширює арсенал, за допомогою якого загрожує свободі в Європі.

"Ми повинні захистити себе і наших балтійських партнерів від цього, зокрема за рахунок посилення засобів стримування", - цитують Бербок видання німецької медіагрупи Funke.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25224

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