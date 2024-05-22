Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:42
Просмотров: 55

Бербок в Украине получила орден и призналась, что планировала поехать в Харьков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была вынуждена отменить визит в Харьков, запланированный в рамках поездки в Украину 21 мая, из-за ситуации с безопасностью.

Об этом она рассказала журналистам в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Из-за российских обстрелов из соображений безопасности Бербок пришлось отменить запланированный на вторник визит в Харьков. Она уже посещала город в январе 2023 года и хотела узнать больше о положении гражданского населения, пишет Tagesspiegel.

В то же время президент Владимир Зеленский во время встречи с министром иностранных дел наградил ее орденом Ярослава Мудрого "За заслуги" – соответствующий указ вышел в начале года.

Бербок в Украине получила орден и призналась, что планировала поехать в Харьков

Во время визита на "одну из крупнейших электростанций" Украины (какую именно, не уточняется) вместе с министром энергетики Германом Галущенко Бербок обвинила правителя России Владимира Путина в целенаправленном терроре против инфраструктуры и украинского гражданского населения.

Бербок в Украине получила орден и призналась, что планировала поехать в Харьков

Глава немецкого МИД повторила свой призыв к международным партнерам предоставить Киеву больше средств противовоздушной обороны, "чтобы защитить не только крупные города, но и инфраструктуру".

Как сообщалось, для Анналены Бербок это уже седьмой с начала полномасштабного вторжения России визит в Украину. По его случаю глава МИД Германии призвала к усилению международной поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны.

Несколько государств на 22-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 мая выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Корупція у податковій Харківщини: нові підозрювані
Сегодня 07:10    2
Блінкен старається: Вашингтон вгамовує свій острах «ризику ескалації»
Сегодня 07:00    33
На фронт попросилися вже понад три тисячі засуджених
Сегодня 06:52    42
У ЄС немає жодних сумнівів щодо легітимності президента Зеленського
Сегодня 06:25    75
Верховна Рада відмовилася розглядати створення ТСК щодо будівництва фортифікацій і заборони в Україні УПЦ МП і завершила засідання під вигуки "ганьба!"
Сегодня 06:16    89
Кабмин обязал работодателей доставлять своих работников в ТЦК
Сегодня 06:09    81
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    92
Оперативна інформація станом на 20.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення.
21.05.2024 21:20    168
Оперативна інформація станом на 16.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення
21.05.2024 17:26    153
Оперативна інформація станом на 14.00 21.05.2024 щодо російського вторгнення.
21.05.2024 15:24    162
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 