Безпека людей, розвиток економіки та продовження реформ є пріоритетами для нашого Уряду, - Владислав Криклій

Пріоритетами для Міністерства інфраструктури України є безпека і захист громадян, підтримка економіки транспортної галузі та продовження важливих реформ. На цьому наголосив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час прес-брифінгу за підсумками 100 днів роботи Уряду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля сьогодні, 12 червня, у Дніпропетровській області.

Пандемія COVID-19 завдала серйозних ударів державам та їх економікам практично в усьому світі. Через коронакризу ми були вимушені виконувати зовсім не притаманні нам функції – зменшувати мобільність людей, щоб їх захистити, та зупиняти роботу транспорту. Водночас потрібно було рятувати економіку галузі, адже вона постраждала чи не найбільше. Ми забезпечили здійснення вантажних перевезень всіма видами транспорту, проведення спеціальних рейсів для повернення громадян з-за кордону, доставку ліків і продуктів харчування Укрпоштою для літніх людей. Ні на хвилину не припинялось “Велике будівництво”. Я вдячний Прем’єр-міністру за довіру та підтримку. Продовжуємо далі”, - сказав Владислав Криклій.

Відтак, у державному бюджеті на цей рік було повністю збережено фінансування на реалізацію “Великого дорожнього будівництва”. Наразі роботи тривають на 216 об'єктах у 23 областях України. Проводяться закупівлі ще по 118 проектам, а також здійснюється підготовка до оголошення тендерів по 142 об'єктам.

Від травня цього року стартував спільний проект Офісу Президента, Уряду та Укравтодору “Дороги та робота” з відкритими вакансіями в дорожній сфері. У його рамках буде залучено близько 38 тисяч асфальтобетонників, машиністів, водіїв, шляхових майстрів та інших дорожніх робітників. Ще понад 3 тисяч відкритих вакансій запропонувала Укрпошта.

Було сертифіковано пілотні комплекси автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion (“Зважування у русі”) для забезпечення захисту доріг від руйнування. Виділено кошти для встановлення 25 комплексів Weigh-in-Motion та оновлення 50 пересувних пристроїв для зважування.

Забезпечено старт системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. Встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) на дорогах Київської області. Ще 20 камер працюють у столиці. Погоджено 41 місце для 58 камер у 12 областях України. Укрпошта розпочала доставку штрафів для порушників.

Розпочато відбір учасників для реалізації експерименту щодо допуску суб'єктів приватної тяги на Укрзалізниці та відбір компаній для закупівлі електровозів на умовах максимальної локалізації виробництва в Україні.

Завершено реконструкцію аеродромного комплексу в Одесі, готується проектна документація на будівництво нової злітно-посадкової смуги Дніпровського аеропорту.

Розпочато експеримент з видачі посвідчень моряка через Сервісний центр морського та річкового транспорту (Моррічсервіс) та центри надання адмінпослуг (ЦНАП). У тестовому режимі запущено електронний кабінет моряка.

Проведено капітальний ремонт Канівського шлюзу.

Спрощено реєстрацію суден, створено додаткові стимули для легальних таксі, придбано 500 авто для мобільних відділень Укрпошти, розпочато реалізацію її непрофільних активів та інші зміни.

Источник: kmu.gov.ua

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