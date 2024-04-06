Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:58
Просмотров: 145

BILD: Україна цього року зможе атакувати Урал та Заполяр'я безпілотниками з далекобійністю 2000 км і більше

BILD: Україна цього року зможе атакувати Урал та Заполяря безпілотниками з далекобійністю 2000 км і більше

«Ракети залишилися у минулому. Дрони – це майбутнє», – стверджує видання.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Промінь" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками Bild, ними Україна зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз. У тому числі аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Щодо обстрілу Татарстану, то, за інформацією видання, застосовувався модифікований український дрон UJ-22, який раніше літав на 800 км, а тепер, мабуть, отримав додаткові паливні баки, а також безпілотник на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 «Летюча лисиця».

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18657

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На Волині до 5 років позбавлення волі засуджено двох посадовців Держекоінспекції, яких ДБР затримало на хабарі
Сегодня 10:34    24
Понад чверть території України потребують розмінування, - повідомляє ДСНС
Сегодня 10:21    48
Германия становится посредником в вопросах ЗРК Patriot для Украины?
Сегодня 10:08    87
СБУ викрила на Закарпатті клірика-антисеміта УПЦ (МП), який поширював фейки про війну в Україні
Сегодня 09:57    96
Актуальні події САП 1 – 5 квітня 2024 року:
Сегодня 09:45    140
россия вербует жителей оккупированных территорий Украины для войны в Африке
Сегодня 09:33    121
Україна і Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ
Сегодня 09:21    121
Некому чинить
Сегодня 09:09    183
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 06 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 09:04    139
Харківщина, 6 квітня
Сегодня 08:56    142
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 