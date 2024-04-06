BILD: Україна цього року зможе атакувати Урал та Заполяр'я безпілотниками з далекобійністю 2000 км і більше

«Ракети залишилися у минулому. Дрони – це майбутнє», – стверджує видання.

За його даними, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Промінь" розробило безпілотник "Сокіл-3000", який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками Bild, ними Україна зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області, де розташовано близько 80 військових баз. У тому числі аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну.

Щодо обстрілу Татарстану, то, за інформацією видання, застосовувався модифікований український дрон UJ-22, який раніше літав на 800 км, а тепер, мабуть, отримав додаткові паливні баки, а також безпілотник на базі українського надлегкого літака Аеропракт A-22 «Летюча лисиця».

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18657

Новости портала «Весь Харьков»