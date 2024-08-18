Біженців у Німеччині застерегли від поїздок на батьківщину

Уповноважений уряду ФРН з питань міграції Йоахім Штамп застеріг біженців, які живуть у Німеччині, від поїздок батьківщину, оскільки це може змінити їхній правовий статус.

"Німеччина повинна залишатися відкритою для світу, але не бути дурною", - сказав він у коментарі виданню Bild.

За його словами, німецька влада має подбати про те, аби люди, які звернулися по захист до Німеччини, а потім поїхали "у відпустку до своєї країни", негайно втрачали свій статус.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26049

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