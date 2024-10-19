Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:03
Просмотров: 63

Близько 25% українських біженців у Європі планують назавжди оселитися за межами України

Близько 25% українських біженців у Європі планують назавжди оселитися за межами України

(За данними УП близько 35%)

Дані опитування, які опублікував мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo на підставі проведеного дослідження серед українських біженців у червні 2024 року.

Голова Центру досліджень міграції ifo Пану Путваара повідомив, що близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну щойно там знову буде безпечно. Водночас незважаючи на ситуацію з безпекою найближчим часом повернутись в Україну планують лише 4% опитаних.

На разі, за даними Інституту, в Україну вже повернулися майже 11% біженців, які втекли від війни, а ще 25% не визначилися щодо майбутнього.

«Наші результати показують, що хоча багато українських біженців все ще хочуть повернутися до своєї країни, для більшості перебіг війни є вирішальним фактором. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей говорять про майбутнє за межами України», — зазначила у свою чергу дослідниця міграції ifo Івон Гізінг.

Вона нагадала, що на початку війни в Україні лише 10% українців говорили, що планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Однак до кінця 2023 року ця частка зростала в середньому на 1,6 процентного пункту кожні 100 днів, тоді як фактична прибутковість становила 2,7 процентного пункту. Тоді майже 60% все ще хотіли повернутися в Україну одразу, щойно безпекова ситуація покращиться. Але згодом ця частка почала стрімко зменшуватись.

Джерело: https://t.me/znua_live/172305

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

19 жовтня 1918 року Українська Національна Рада у Львові проголосила створення ЗУНР
Сегодня 10:30    32
Плани так званої «сво» ламають «злочинні втрати» і «вигадані перемоги»
Сегодня 10:16    60
Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримав працівник Укрзалізниці, який наводив удари рф по ешелонах ЗСУ
Сегодня 09:50    69
За матеріалами ДБР арештовані свердловини, з яких незаконно видобували мінеральну воду на сотні мільйонів гривень
Сегодня 09:38    89
Искусственный интеллект на службе террористической пропаганды
Сегодня 09:26    74
В Киеве задержали 24-летнего участника «сходки криминальных авторитетов», которые занимались переправкой военнообязанных через границу
Сегодня 09:02    84
СБУ затримала агента російського гру, який шпигував за оборонцями Куп’янська
Сегодня 08:50    78
Воєнна агресія росії – катастрофа для навколишнього середовища України
Сегодня 08:39    82
Харківщина, 19 жовтня
Сегодня 08:30    85
Кіберфахівці ГУР здійснили атаку на супутниковий звʼязок рф та російські системи контролю руху морського транспорту, - ЗМІ
Сегодня 08:29    78
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 