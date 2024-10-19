Близько 25% українських біженців у Європі планують назавжди оселитися за межами України

(За данними УП близько 35%)

Дані опитування, які опублікував мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo на підставі проведеного дослідження серед українських біженців у червні 2024 року.

Голова Центру досліджень міграції ifo Пану Путваара повідомив, що близько 35% українських біженців хочуть повернутися в Україну щойно там знову буде безпечно. Водночас незважаючи на ситуацію з безпекою найближчим часом повернутись в Україну планують лише 4% опитаних.

На разі, за даними Інституту, в Україну вже повернулися майже 11% біженців, які втекли від війни, а ще 25% не визначилися щодо майбутнього.

«Наші результати показують, що хоча багато українських біженців все ще хочуть повернутися до своєї країни, для більшості перебіг війни є вирішальним фактором. Чим довше триває конфлікт, тим більше людей говорять про майбутнє за межами України», — зазначила у свою чергу дослідниця міграції ifo Івон Гізінг.

Вона нагадала, що на початку війни в Україні лише 10% українців говорили, що планують оселитися за межами України в довгостроковій перспективі. Однак до кінця 2023 року ця частка зростала в середньому на 1,6 процентного пункту кожні 100 днів, тоді як фактична прибутковість становила 2,7 процентного пункту. Тоді майже 60% все ще хотіли повернутися в Україну одразу, щойно безпекова ситуація покращиться. Але згодом ця частка почала стрімко зменшуватись.

Джерело: https://t.me/znua_live/172305

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