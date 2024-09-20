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Борис Джонсон вимагає негайно прийняти Україну в НАТО

Борис Джонсон вимагає негайно прийняти Україну в НАТО

"Нам потрібно негайно прийняти Україну в НАТО, наголошую - негайно", - заявив він.

За словами Джонсона, для негайного вступу України до альянсу необхідно «поширити гарантію безпеки за статтею 5 на всю українську територію, яку зараз контролює Україна».

Я б не скидав Бориса з політичних терезів. Він хоч і екс, але певну вагу має.

До того ж він - чи не єдиний симпатик України, який має дружні стосунки з Трампом. І зможе у якійсь мірі лобіювати інтереси Києва, якщо Донні, не дай Бог, стане президентом і спробує втілити у життя всю ту маячню, яку він останнім часом наговорив про Україну.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20546

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