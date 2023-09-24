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Британія та рф протягом 18 місяців проводили секретні переговори, на яких обговорювали питання глобальної безпеки на тлі війни в Україні

Британія та рф протягом 18 місяців проводили секретні переговори, на яких обговорювали питання глобальної безпеки на тлі війни в Україні

Про це повідомляє (https://inews.co.uk/news/uk-secret-talks-russia-ukraine-war-2633482) газета i з посиланням на власні джерела.

Дипломати зустрічалися у різних місцях, зокрема в Нью-Йорку та Відні. Під час цих зустрічей вони обговорювали різні теми: ядерна безпека, зерно тощо.

Високопоставлений британський чиновник, який говорив з журналістами, запевняє, що Британія не веде активних переговорів щодо дипломатичного вирішення конфлікту в Україні, проте вважає, що підтримувати діалог з рф варто.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37733

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