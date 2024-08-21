Чехія закупить боєприпаси для України на доходи від заморожених активів рф

Чехія використає частину відсотків, отриманих від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, для закупівлі більшої кількості боєприпасів великого калібру для України, заявило у вівторок, 20 серпня, міністерство оборони Чехії.

Як пояснила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі Х, таке рішення було ухвалено ЄС. Воно дозволить частково профінансувати чеську ініціативу і придбати для України "сотні тисяч снарядів великого калібру".

"Це унікальна можливість підтримати Україну, використавши ресурси, які спочатку належали росії, і вивільнити державні фінанси європейських країн", - наголосила чеська міністерка у дописі. Водночас Чернохова не назвала суму, про яку ідеться.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26111

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