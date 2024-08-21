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Чехія закупить боєприпаси для України на доходи від заморожених активів рф

Чехія закупить боєприпаси для України на доходи від заморожених активів рф

Чехія використає частину відсотків, отриманих від російських активів, заморожених в Європейському Союзі, для закупівлі більшої кількості боєприпасів великого калібру для України, заявило у вівторок, 20 серпня, міністерство оборони Чехії.

Як пояснила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі Х, таке рішення було ухвалено ЄС. Воно дозволить частково профінансувати чеську ініціативу і придбати для України "сотні тисяч снарядів великого калібру".

"Це унікальна можливість підтримати Україну, використавши ресурси, які спочатку належали росії, і вивільнити державні фінанси європейських країн", - наголосила чеська міністерка у дописі. Водночас Чернохова не назвала суму, про яку ідеться.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26111

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