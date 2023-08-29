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Чехия должна продолжать военную и дипломатическую поддержку Украины - Фиала

Чехия должна продолжать военную и дипломатическую поддержку Украины - Фиала

Чехия должна продолжать военную и дипломатическую поддержку Украины из-за риска перехода войны в стадию замороженного конфликта — премьер-министр Чехии Петр Фиала

По словам Фиалы, шансы на скорейшее разрешение войны невелики и становятся все меньше, ведь последствия российской агрессии многочисленны, и они также в определенной степени способствуют испытываемой в Чехии «нервозности».

«Даже по мнению ряда аналитиков, существует угроза тупиковой ситуации и реальность замороженного конфликта. Я не думаю, что это сценарий, за которым мы должны только наблюдать, но мы также должны сохранить этот сценарий в наших головах и учитывать это в наших стратегиях», — отметил он.

Он убежден, что Чехия должна продолжать свою военную и другую помощь Украине, а также поддерживать ее интеграцию в ЕС и НАТО, одновременно готовясь к послевоенному восстановлению страны.

Джерело: https://t.me/hotnewstoday1/22651

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