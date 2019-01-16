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Чекали ще з 1997 року: парафіяни першого храму на Волині, який перейшов до ПЦУ, розповіли, як це відбувалося

Чекали ще з 1997 року: парафіяни першого храму на Волині, який перейшов до ПЦУ, розповіли, як це відбувалося

Ініціював перехід до помісної Церкви протоієрей Павло, який очолює парафію в Мерві вже 15 років

На Волині перша релігійна громада офіційно перейшла з підпорядкування Московського Патріархату до новоствореної Православної Церкви України. Перехід храму в селі Мерва Горохівського району ініціював настоятель храму протоієрей Павло Кліцук. Віряни підтримали таке рішення.

13 січня відбулося перше недільне богослужіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селищі Мерва після переходу до ПЦУ.

Селяни розповідають: ще у 1997 році в громаді вперше заговорили про вихід із Московського Патріархату.

"Вже документи були, але ми не змогли перейти на Українську Церкву. Були протидії самих людей, правду сказати", – пригадує парафіянин храму Іван Пуц.

Одразу після отримання Томосу про автокефалію парафіяни остаточно вирішили перейти до Православної Церкви України.

"Щаслива з того, що в нашому селі всі однодумці, і коли стала Православна Церква України визнана всім світом, Вселенським Патріархом, що тут ще видумувати — все зрозуміло, чисто і прозоро", – ділиться парафіянка Алла Ващук.

"Тихо, мирно, спокійно, прекрасно все пройшло. Люди "за" відразу сказали – і все, порядок. Ми задоволені, люди задоволені всі, буквально всі", – запевняє староста громади місцевого храму Леонід Кристіямполь.

Ініціював перехід до помісної церкви протоієрей Павло. Священик очолює парафію в Мерві вже 15 років.

"Який патріархат, яка конфесія, Богові все одно, але людям не все одно. Патріарх Кирило, коли оголосив про припинення євхаристичного поминання Вселенського Патріархату – він сам пішов У розкол. Я в такій церкві не можу бути, тому що я давав вірність Христу, канонічній церкві. Московська Церква відійшла від тієї канонічності", – пояснює настоятель храму Павло Кліцук.

Водночас, у Волинській єпархії Московського Патріархату повідомили, що погодилися з рішенням громади.

"В нас ніяких претензій немає: священик виявив бажання, люди його підтримали одноголосно, одноосібно. Всі разом вони собі перейшли – без проблем", – підтвердив речник єпархії Олег Точинський.

Релігійна громада Мерви стала першою на Волині, що офіційно оформила перехід до Православної Церкви України. Ще чотири – виявили бажання.

Источник: 5.ua

Автор: Олег Ткачук

Новости портала «Весь Харьков»

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