Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:17
Просмотров: 89

Через недосконалу систему бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів

Через недосконалу систему бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів

Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї — ЕП.

Компанія "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів, у травні залишилась без інженера-конструктора. Виробник працює за державним контрактом, однак не забронював працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.

"Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали спеціаліста, що виконував одразу три функції. Держава отримала одного солдата, а ми втратили інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ", — заявив виданню директор компанії.

Виробники зазначають, що спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронювання за чинним законодавством.

Когось забирають під час оновлення даних в ТЦК, яке часто необхідне для подачі документів на бронь. Когось — під час погодження списків на бронювання урядом, яке може тривати більше місяця. А деяким компаніям не вдається отримати бронь через невідповідність критеріям.

"Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів зараз заборонено. Йому потрібно спочатку піти у ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цьому ще не заброньованому спеціалісту вручають мобілізаційну повістку. З уже працюючих людей проблемні документи мають 30% чоловіків", — розповіли виданню на одному з великих державних підприємств на умовах анонімності.

"У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження військово-лікарської комісії. Ми не можемо забронювати всіх співробітників, бо виробляємо менше 50% оборонної продукції", — повідомив керівник одного з металообробних підприємств.

Джерело: https://t.me/znua_live/152038

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Волонтери-власники 3-D-принтерів допомагають Силам Оборони з різних куточків світу
Сегодня 11:39    69
Кажуть, Полтавщина - колиска мови
Сегодня 11:25    101
8 червня 1934 року в срср була запроваджена кримінальна відповідальність родичів підсудних за недонесення про «державний злочин», що відбувся або планувався
Сегодня 11:11    76
росіяни стягнули баржі, щоб спробувати захистити Кримський міст - британська розвідка
Сегодня 10:56    83
Фейк: «на Заході помітили надмірну емоційність та ознаки божевілля у Зеленського»
Сегодня 10:30    101
Німеччина "дратує" багатьох союзників у НАТО тим, що опирається слову "місія" у назві нової програми підтримки України
Сегодня 10:04    96
ДБР продовжує протидіяти злочинам, які послаблюють нашу економіку та обороноздатність
Сегодня 09:52    88
Гривні помітно подешевшала, однак інфляція не зростає: березень-квітень ІСЦ 3,2%
Сегодня 09:28    122
Фейк: «медична експертиза тіл полеглих військових ЗСУ виявила факт вилучення у них органів»
Сегодня 09:16    121
Якби Китай взяв участь у Саміті миру — це був би правильний крок, який може наблизити мир
Сегодня 09:04    134
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 