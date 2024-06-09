Через недосконалу систему бронювання оборонні компанії втрачають спеціалістів

Це може загрожувати проблемами з виробництвом зброї — ЕП.

Компанія "Око камера", що виробляє тепловізори для дронів, у травні залишилась без інженера-конструктора. Виробник працює за державним контрактом, однак не забронював працівника через необхідність йти оновлювати дані у ТЦК, де його би мобілізували.

"Ми два роки інвестували, формували команду та унікальну компетенцію. З вулиці у нас забрали спеціаліста, що виконував одразу три функції. Держава отримала одного солдата, а ми втратили інженера, який впливає на постачання сотень тепловізорів для безпілотників ЗСУ", — заявив виданню директор компанії.

Виробники зазначають, що спеціалісти з оборонних заводів потрапляють під мобілізацію швидше, ніж встигають отримати бронювання за чинним законодавством.

Когось забирають під час оновлення даних в ТЦК, яке часто необхідне для подачі документів на бронь. Когось — під час погодження списків на бронювання урядом, яке може тривати більше місяця. А деяким компаніям не вдається отримати бронь через невідповідність критеріям.

"Часто люди десятиліттями не оновлюють військово-облікові дані, а брати на роботу кандидата без дійсних документів зараз заборонено. Йому потрібно спочатку піти у ТЦК, пройти ВЛК та оновити дані. Але там цьому ще не заброньованому спеціалісту вручають мобілізаційну повістку. З уже працюючих людей проблемні документи мають 30% чоловіків", — розповіли виданню на одному з великих державних підприємств на умовах анонімності.

"У нас мобілізували інженера та головного зварювальника. Дорогою на роботу їх забрали й вилучили телефони. Змогли з ними зв'язатись тільки після проходження військово-лікарської комісії. Ми не можемо забронювати всіх співробітників, бо виробляємо менше 50% оборонної продукції", — повідомив керівник одного з металообробних підприємств.

Джерело: https://t.me/znua_live/152038

Новости портала «Весь Харьков»