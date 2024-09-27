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Чи дійсно в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+? Відповіли у комітеті ВР з нацбезпеки

Чи дійсно в Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+? Відповіли у комітеті ВР з нацбезпеки

Член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради, народний депутат Федір Веніславський підтвердив, що після 50 років мобілізують лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Це відбувається за окремим розпорядженнями від Генерального штабу.

Це – "загальна позиція військового керівництва", розповів він LIGA.net.

Нардеп підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

Однак до 60 років вони все одно залишаються військовозобов’язаними, зазначив Веніславський у коментарі "УП. Життя".

"Військовозобов’язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати. Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає.

Але це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби", – зауважив нардеп.

Веніславський додає, що на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна". Адже переважна більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років "мало громадян придатні для штурмовиків".

Також мережею ширилися чутки про неможливість мобілізувати обмежено придатних віком від 18 до 25 років.

"Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних чоловіків до 25 років. Сенсу в ній зараз немає. Це розуміють і військові. Тому, за моєю інформацією, таких випадків (мобілізації обмежено придатних віком 18-25 років – ред.) не фіксували", – додав він.

Раніше народні депутати "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко повідомили, що у Міноборони, ймовірно, можуть видати наказ про неможливість мобілізації "обмежено придатних" чоловіків віком до 25 років.

А також про призупинення призову чоловіків віком від 50 до 60 років без особливого розпорядження від Генштабу.

У Командуванні Сухопутних військ підтвердили, що врегулювали "деякі питання щодо призову".

Натомість там не уточнили, про які зміни йдеться та яких категорій військовозобов’язаних чи резервістів вони стосуються.

Джерело: pravda.com.ua

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