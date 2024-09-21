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Число біженців у Німеччині оновило рекорд - 3,5 мільйона людей

Число біженців у Німеччині оновило рекорд - 3,5 мільйона людей

Третина з них - українці, які здебільшого перебувають під тимчасовим захистом в ЄС. (https://p.dw.com/p/4ksy4?maca=Ukr-Red-Telegram)

Тим часом кількість іноземців, які підлягають депортації з Німеччини, незначно зменшилась. За даними на середину 2024 року, їх було 226 882 особи, тоді як наприкінці 2023 року - на 15 760 осіб більше.

Водночас 80,5 відсотка іноземців, які не мають права на статус біженця в Німеччині, все ж тимчасово залишаються в країні у зв'язку з тим, що безпекова ситуація на їхній батьківщині не дає змоги здійснити негайну депортацію, уточнюється в статті.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27043

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