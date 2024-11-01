Україні варто оголосити генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша персоною нон-грата після його поїздки на саміт БРІКС до росії та зустрічі із очільником рф владіміром путіним, аби не залишити його вчинок безкарним, вважає оглядач відділу міжнародної політики ZN.UA Володимир Кравченко.

У матеріалі «Чому Україна має оголосити генсека ООН персоною нон-ґрата» автор зазначає, що хоча оголошення Антоніу Гутерріша персоною нон-ґрата буде радикальним кроком, але він буде дієвим, а не символічним виявом протесту проти політики умиротворення агресора та підтримки легітимності російської влади з боку генсека ООН.

При цьому Кравченко нагадує, що влітку Гутерріш проігнорував запрошення України взяти участь у Саміті миру в Швейцарії, що демонструє презирливе ставлення до жертв російського вторгнення в Україну, прояв симпатій до росії та бажання зафіксувати нормалізацію війни.

І хоча після поїздки до Казані у Європі закликали Гутерріша піти у відставку, він навряд чи піде на такий крок.

«Україна не може не діяти в цій ситуації. Інакше вчинок Гутерріша залишиться безкарним, що лише провокуватиме його й далі грати на боці країни-агресора. Й тоді позицію України ігноруватимуть і в майбутньому», — підкреслює аналітик.

Автор зазначає, що відмова Гутеррішу у візиті до Києва була логічним та правильним кроком, який вказує на невідповідність дій генсекретаря ООН міжнародним нормам.

Джерело: https://t.me/znua_live/174330

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