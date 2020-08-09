ЦИК назначила первые выборы депутатов и глав различных уровней во всех областях Украины

ЦИК назначила на 25 октября проведение почти полутора тысяч первых выборов депутатов и глав различных уровней во всех 24 областях Украины.

ОБ этом сообщила пресс-служба ЦИК.

8 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, 1441 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Решение принято Комиссией на основании Постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года "Об образовании и ликвидации районов", распоряжений Кабинета Министров Украины от 12 июня 2020 об определении административных центров и утверждение территорий территориальных общин.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла поправки в избирательное законодательство. В частности, Рада установила предел для самовыдвижения в 10 тысяч населения (партизация). В городах с большим населением будет пропорциональная система с открытыми списками, можно будет выдвигаться только от партии или ее организации.

Парламент решил не менять так называемый кандидатский минимум для продвижения кандидата в территориальном избирательном списке и оставил его на уровне 25%. Предлагали 5% и 50%.

Кандидаты в депутаты, которые получили количество голосов избирателей на уровне или выше 25%, будут размещены в начале территориального избирательного списка соответствующей организации партии в порядке убывания количества голосов избирателей.

Также парламент изменил форму избирательного бюллетеня. Он должен стать более понятным для избирателя. Внедрен так называемый трафаретный принцип бюллетеня, где партия избирается вместе с кандидатом.

Напомним, на заседании 17 июля Верховная Рада приняла постановление о создании и ликвидации районов. Она предусматривает ликвидацию 490 районов и создание 136 новых, "укрупненных".

Агентство Телевидения Новости