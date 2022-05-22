Цинковый Шойгу

Долгожитель российской политики, министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечает свой 67-й день рождения. Дата, однозначно, некруглая, также, как и с парадом победы в этом году. И, видимо, по этой причине именнинику никто не шлёт никаких поздравлений. Хотя в целом как-то странно, ведь Шойгу – второй человек в путинской вертикали, участник практически всех мало-мальски значимых политических событий в постсоветской России. Его орденского иконостаса хватило бы для награждения целой роты. Тут тебе и Чечня, и Крым, и Сирия. Да что говорить, "патриот" своими мозолистыми руками, не выезжая из белокаменной, лепил российскую неоимперию. Ещё недавно лгбт-посиделки в тайге с онкобольным Путиным намекали на то, что именно Шойгу тот самый искомый преемник. Но на дворе май 22 года, и "гений военной стратегии" с раскосыми глазами находится в тяжелой опале.

Причинами незавидного положения фанерного полководца стала серия нокаутов, которые вскрыли потемкинский статус военной мощи России. Хваленая российская армия за три месяца невойны в Украине превратилось в жупел для международного сообщества и зазомбированных масс "глубинного народа". Катастрофическое вторжение в Украину запустило эффект домино. Российские военные и наемники оставляют позиции в Ливии, Сирии, а на очереди и дерашизация стран постсоветского пространства. Наивно полагать, что мантра о плановом ходе "спецоперации" отвечает действительности. Вместо решения боевых задач "вторая армия мира" увязла в мародерстве, военных преступлениях, тотально деморализована и, фактически, разложилась. Неизбирательный ракетный террор украинских городов и ежедневная лапша омерзительного Конашенкова – два последних крыла обескровленных оккупационных сил.

За без малого три месяца войны россияне потеряли в Украине почти 30000 человек убитыми. Средний возраст утилизированного пушечного мяса – 23-24 года. Сотням тысяч российских семей сегодняшний престарелый именниник подарил незабываемую оцинкованную весну. Погосты в российской глубинке расцвели тысячами дешёвых пластмассовых венков на свежих могилах.

Подавляющая масса погибших и представители их семей даже сейчас понятия не имеют, для чего нужно было устраивать резню в Украине и, в конце концов, гибнуть самим в этой путинской мясорубке.

Один из страшных ответов состоит в ущербности экономической модели путиномики, когда жировала Москва, а в Бурятии или Дагестане царил форменный экономический коллапс. Для молодежи окраин федерации упадка один единственный способ заработать – пойти служить. В итоге вся голь и нищеброды оседали в армии, и, ясное дело, качества это ей не придавало. Тяжёлое детство российской многонациональной военщины стало фактором ее зверств в Украине.

Забавно, но с экономической точки зрения, чем больше нищебродов погибнет в Украине, тем богаче будет РФ. Страшная логика путинской статистики.

Но вернёмся к Шойгу. Пока процесс оцинковывания российской молодежи набирает обороты, родные тувинского оленевода живут другими ценностями. Дочь Ксения через проект "Гонка героев" при МО РФ много лет сшибает миллионы рублей с различных российских бизнесменов. Также одаренная малолетка уже успела обзавестись фирмой "Арктик Логистик", которая при посредничестве "Русского географического общества", где рулит ее папаша, занята освоением арктических недр. На жене Шойгу Ирине фирма "Экспо-Эм" – общак собутыльников тувинца из МО и МЧС. Кужугетович пристроил свою сестру Ларису в Госдуму, но там ее догнала карма, и она умерла от вакцинации Sputnik V. Даже содержанка Шойгу Елена Шабунова, от которой у него два бастарда, при делах. Через ее фирмы шла выкачка средств Минобороны в объеме 6-7 млрд.руб. в год. Вот ещё один фактор развала военного хозяйства РФ при Шойгу. Как всегда в России, кому-то золото-бриллианты, а кому-то – цинковое изделение за 6500 руб. при оптовой закупке.

Источник: https://t.me/sytosokrata/636

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