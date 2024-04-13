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Der Spiegel: У Німеччині зростає схвалення військової допомоги Україні

Der Spiegel: У Німеччині зростає схвалення військової допомоги Україні

● Згідно з результатами опитування, населення Німеччини все частіше виступає за збільшення військової підтримки України. За даними каналу ZDF, опублікованими сьогодні, 42% виступають за збільшення військової допомоги з боку Заходу. У лютому цей показник становив 33%.

● Крім того, 31% німців хоче, щоб нинішній рівень підтримки залишився незмінним, а 22% виступають за його зменшення. Єдине, у чому скептичні жителі ФРН - так це у тому, що Україні вдасться здобути повну військову перемогу над рф.

● Опитування також показало, що 55% виступають за вступ України до НАТО після закінчення конфлікту, 36% – проти.

- Як на мене - несподіваний результат - особливо, коли справа стосується німців. А як відомо, всі політики враховують думки виборців при здійсненні своєї політики. Що ж, очікуємо на практичні кроки німецького уряду, які б враховували останні тенденції суспільних настроїв. Особливо у питанні схвалення вступу України до НАТО.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18749

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