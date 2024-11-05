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Держава оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням

Держава оголосила тендер на 10 тисяч дронів із донаведенням

Україна оголосила тендер через закритий модуль Prozorro на 10 тисяч дронів із донаведенням.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Держава вже законтрактувала 3 000 FPV-дронів з донаведенням з найменшою вартістю завдяки тендеру на Prozorro і зараз проводить ще один на 10 000 таких БпЛА", - повідомив він.

За словами Федорова, критична потреба на фронті зараз — це боротьба з російським РЕБ, і дрони з донаведенням частково задовольняють її. Такий БпЛА долітає до цілі попри дію ворожого обладнання.

Розробка модулів донаведення — технічно складне завдання, але попри це в Україні їх виробляють уже 10+ компаній, зазначив він.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2024 року Міноборони спільно з Мінцифрою законтрактували 1,6 млн безпілотників різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Держава у 2023 році переплатила майже 600 млн грн при закупівлі дронів Autel EVO MAX 4T для потреб Збройних Сил України в межах проєкту "Армія дронів".

Китай посилив експортний контроль за дронами, які можуть використовуватися у військових цілях, у відповідь на зростаючу критику з боку США та їх союзників через підтримку росії у війні в Україні.

Джерело: epravda.com.ua

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