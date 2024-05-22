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Десять українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

Десять українських військовослужбовців завершили навчання в Нідерландах з обслуговування винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міноборони Нідерландів.

Нідерланди погодилися надати Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Їх також потрібно обслуговувати.

Українці вправлялися в обслуговуванні всіх важливих для пілота винищувача частин. Йдеться про шолом, кисневі системи та парашути на борту.

Тренування також включало в себе складання та перевірку аварійно-рятувального пакета. Це дозволяє пілоту вижити протягом декількох днів після аварійної посадки. Він містить, серед іншого, їжу та медикаменти.

Тренування готують курсантів до всіх можливих ризиків під час польотів на F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист для українських пілотів.

Програма занять була розроблена кластером обладнання для забезпечення безпеки польотів (VVU). "Пілоти F16 фактично віддають своє життя в руки солдатів, які обслуговують літаки. Щойно вони злітають, вони знають, що можуть покластися на знання і навички цих людей і що літак буде в порядку", – сказали в Міноборони Нідерландів.

Нідерланди також є одним з ініціаторів створення Європейського навчального центру F-16 (EFTC) в Румунії. 11 літаків F-16 вже надані в розпорядження EFTC.

Джерело: eurointegration.com.ua

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