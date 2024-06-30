Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону

ЗСУ через заборону США не можуть їх знищити на землі, — Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/)

Десятки Су-34 — можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників — регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».

Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару — ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.

«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», – зазначає Frontelligence Insight.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56103

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