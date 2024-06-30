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Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону

Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 км від українського кордону

ЗСУ через заборону США не можуть їх знищити на землі, — Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/06/28/russias-most-dangerous-jets-are-parked-in-the-open-a-hundred-miles-from-ukraine-but-kyiv-needs-washingtons-permission-to-strike-them/)

Десятки Су-34 — можливо, це приблизно половина російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників — регулярно паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази «Балтімор».

Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару — ATACMS. Але Байден заборонив бити по цілях в рф американською зброєю.

«Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару», – зазначає Frontelligence Insight.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56103

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