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Директор Укрпочты против Гройсмана: будет ли Укрпочта доставлять пенсии?

Гендиректор Игорь Смелянский заявил, что с 1 января 2019 Укрпочта не будет доставлять пенсии, закроет 5−7 тысяч стационарных отделений. Премьер-министр не согласен с таким положением вещей.

Директор Укрпочты против Гройсмана: будет ли Укрпочта доставлять пенсии?

В свою очередь премьер министр Владимир Гройсман заверил, что Укрпочта будет доставлять пенсии, а если менеджмент компании не согласен с этой функцией, он может уволиться.

"Это недопустимо - не доносить пенсии пенсионерам. Я этого не допущу. Экономить пусть начинают с себя - своих заработных плат. Если менеджмент Укрпочты не понимает важности социальной функции компании, и это будет их неизменная позиция - я бы советовал им всем собраться, написать заявления и перейти на другую работу. Мы назначали менеджмент на конкурсной основе не для того, чтобы они брали в заложники всех, особенно пенсионеров", - заявил премьер.

Он также отметил, что недавно в Укрпочту был назначен независимый наблюдательный совет и правительство планирует обратиться к нему с просьбой дать оценку ситуации и повлиять на руководство компании.

"Почта будет доставлять пенсии, и это принципиально важно для людей. Украинская почта должна работать для украинских граждан", - заявил Гройсман.

По его словам, если компании не хватает средств - можно подумать над развитием тех направлений деятельности, которые превратят Укрпочту в прибыльную компанию и позволят платить сотрудникам, прежде всего рядовым почтальонам, достойную зарплату.

"Я понимаю, есть проблемы. Но я подчеркиваю: мы нанимали управленцев, чтобы они эти проблемы решали, а не создавали новые", - добавил глава правительства.

По словам главы Укрпочты, с начала 2018 года Укрпочта понесла один миллиард гривен убытков из-за доставки пенсий населению.

В Пенсионном фонде, в свою очередь, заявили, что не могут повысить тариф на доставку пенсий, поскольку он зависит от размера индексации выплат.

Новости портала «Весь Харьков»

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