Для двох третин українців стабільне забезпечення електроенергією є важливим, але вони можуть терпіти короткочасні перебої

Це результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Соціологи також з’ясували, що робитимуть українці, якщо ситуація з енергозабезпеченням стане гіршою.

Надзвичайно важливим стабільне енергозабезпечення є для 27% українців. І лише для 7% воно не є важливим і такі респонденти готові терпіти довготривалі перебої зі світлом.

При цьому 76% опитаних респондентів чули про заклики представників енергетичної сфери до зменшення споживання електроенергії у пікові години.

Водночас якщо ситуація з енергозабезпеченням ставатиме гіршою, то 54% респондентів планують використовувати power bank, 43% — альтернативні джерела енергії. Пунктами незламності планують скористатися 22%, послугами громадських місць — 19%. Ще 5% розглядають можливість зміни місця проживання в Україні, а 4% — за кордоном.

Дослідження провели 6-8 травня 2024 року. Опитували громадян віком від 18 років по всій Україні, крім окупованих територій та тих, де на момент дослідження не було мобільного зв’язку. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом опитали 1200 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Джерело: https://t.me/znua_live/148301

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