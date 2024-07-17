Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 92

Для ВПО та українських шукачів притулку за кордоном створили онлайн-платформу: які в неї функції

Для ВПО та українських шукачів притулку за кордоном створили онлайн-платформу: які в неї функції

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило онлайн-платформу для внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку за кордоном. Вона має назву "Україна — це Дім".

Деталі

Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.

Платформа містить такі розділи:

● Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.

● Допомога для внутрішньо переміщених осіб.

● Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.

● Державна програма компенсації за пошкоджене житло.

● Консульські послуги.

Джерело: meta.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Электростанцию ночью, бл*дь, расх*ячили» - перехоплення ГУР
Сегодня 09:56    95
США передали Україні машини для розмінування та обладнання на $6 мільйонів
Сегодня 09:44    101
СБУ затримала подружжя агентів фсб, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині
Сегодня 09:21    95
7 років позбавлення волі отримав затриманий ДБР колаборант з Харківщини
Сегодня 08:57    118
За матеріалами СБУ та ДБР підозру отримав суддя-хабарник, який під виглядом відрядження відпочивав на Карибах
Сегодня 08:47    120
"Вільха" — українська реактивна система залпового вогню, яку почали розробляти 2016 року
Сегодня 08:26    129
САП та НАБУ на одержанні неправомірної вигоди викрили прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора
Сегодня 08:15    118
Оперативна інформація станом на 08.00 17.07.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:11    131
Латвия и Германия совместно закупят дроны для Украины
Сегодня 08:05    116
За матеріалами СБУ засуджено агента фсб, який скоригував ракетний удар по Луцькому аеродрому
Сегодня 07:55    131
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 