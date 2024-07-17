Для ВПО та українських шукачів притулку за кордоном створили онлайн-платформу: які в неї функції
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розробило онлайн-платформу для внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку за кордоном. Вона має назву "Україна — це Дім".
Деталі
Онлайн-ресурс надаватиме інформацію з питань перебування українців за кордоном, їх повернення в Україну, програм підтримки щодо житла, працевлаштування та інших видів допомоги.
Платформа містить такі розділи:
● Допомога для тих, хто повертається з-за кордону.
● Допомога для внутрішньо переміщених осіб.
● Багатоцільові Центри захисту та ЦНАПи.
● Державна програма компенсації за пошкоджене житло.
● Консульські послуги.
Джерело: meta.ua