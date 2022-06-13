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До Польщі прибув новий Посол України

До Польщі прибув новий Посол України

Новий Посол України в Польщі Василь Зварич розпочинає свою дипломатичну місію у Варшаві.

Про це він написав у Фейсбуці, розмістивши фотографію із своєю сім'єю, передає Укрінформ.

“Вітання з Польщі! Ми прибули сповнені рішучості працювати 24/7 для зміцнення українсько-польської дружби! Разом з Польщею ми сильніші і разом ми обов’язково переможемо! Дякую за солідарність та підтримку України”,- написав Зварич.

Як відомо, Зварич замінив Андрія Дещицю, який перебував на посаді Посла України у Польщі з 13 жовтня 2014 року.

Указ про призначення Зварича Послом в Польщі Президент України підписав 8 лютого. Зварич перебував на посадах директора Другого територіального департаменту МЗС і заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС. Він також займав дипломатичні посади у посольствах України у Польщі (двічі), Туреччині та США.

Источник: ukrinform.ua

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