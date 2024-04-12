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Доля украинских мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории страны, — The New York Times

(https://www.nytimes.com/interactive/2024/04/11/world/europe/ukraine-demographics.html)

Как пишет издание, уровень рождаемости упал до 1,1 ребенка в семье, с 2021 по 2023 год количество родившихся детей сократилось вдвое.

Из-за российской агрессии Украина привлекает миллион солдат на фронт. Многие на передовой уже два года. Десятки тысяч погибли или получили серьезные ранения.

Нашей стране приходится искать баланс между риском потерять целое поколение и необходимостью противостоять рф.

Доля украинских мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории страны, — The New York Times

Доля украинских мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории страны, — The New York Times

Доля украинских мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории страны, — The New York Times

Доля украинских мужчин в возрасте 20-30 лет является наименьшей в истории страны, — The New York Times

Джерело: https://t.me/c/1197363285/128221

Новости портала «Весь Харьков»

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