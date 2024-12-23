Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:52
Просмотров: 65

Допомога Австралії наближає перемогу України над агресором

Допомога Австралії наближає перемогу України над агресором

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 грудня Київ із двостороннім візитом відвідала очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг. Це перший візит представників Австралії такого формату за десять років.

▶ Україна вдячна Австралії за військову допомогу, зокрема 49 танків «Абрамс» і 14 катерів.

▶ Загальний обсяг допомоги з боку Австралії перевищує 1 млрд доларів, з яких майже 900 млн – військова допомога.

▶ Також Пенні Вонг оголосила, що Австралія спрямує 6,39 млн доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.

▶ Вонг запевнила, що Австралія хоче, щоб українці виграли цю війну на свої власних умовах.

▶ Розвиток відносин з державами на всіх континентах посилює міжнародні позиції України і є запорукою консолідованої міжнародної підтримки.

Джерело: https://t.me/spravdi/43718

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп натякає, що Україні потрібно змиритися з втратою окупованих рф територій
Сегодня 07:46    5
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.24 орієнтовно
Сегодня 07:40    30
Кабмін встановив фіксовані ціни за електроенергію для будинків без опалення
Сегодня 07:38    31
Ключевые путинские олигархи, попавшие под санкции, продолжают зарабатывать миллиарды на торговле с ЕС
Сегодня 07:01    56
20 декабря Рейтерс сообщил что нефтепровод Дружба остановлен по техническим причинам
Сегодня 06:44    73
російський диктатор владімір путін пригрозив «ударом у відповідь» за атаку українських дронів по Казані, де знаходиться пороховий завод
Сегодня 06:35    64
Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 06:26    63
ЕС готовит новый, 16-й, пакет санкций против россии
Сегодня 06:17    71
❗️Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщение о новом факте расстрела оккупантами украинских воинов
Сегодня 06:09    72
Новини
Сегодня 06:00    77
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 