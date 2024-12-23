Допомога Австралії наближає перемогу України над агресором
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
18 грудня Київ із двостороннім візитом відвідала очільниця МЗС Австралії Пенні Вонг. Це перший візит представників Австралії такого формату за десять років.
▶ Україна вдячна Австралії за військову допомогу, зокрема 49 танків «Абрамс» і 14 катерів.
▶ Загальний обсяг допомоги з боку Австралії перевищує 1 млрд доларів, з яких майже 900 млн – військова допомога.
▶ Також Пенні Вонг оголосила, що Австралія спрямує 6,39 млн доларів США до Фонду енергетичної підтримки України.
▶ Вонг запевнила, що Австралія хоче, щоб українці виграли цю війну на свої власних умовах.
▶ Розвиток відносин з державами на всіх континентах посилює міжнародні позиції України і є запорукою консолідованої міжнародної підтримки.
Джерело: https://t.me/spravdi/43718