Допомога від партнерів на сьогодні

Німеччина другий день поспіль оголошує новий пакет допомоги Україні. Вчора заявили про надання 4 установок ППО Iris-T та боєприпаси, а сьогодні ще один пакет військової допомоги, який містить:

● 20 БМП Marder з боєкомплектом

● 1 танк для розмінування Winsent-1

● 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance

● 2380 снарядів 155 мм калібру

● 2428 криптофонів

● 2 тягачі 8x8 HX81

● 2 напівпричепи

● 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

● 2 карети швидкої допомоги

Дякуємо за підтримку!

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 мільйонів доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року — уряд Канади.

Кошти виділятимуться Україні протягом трьох років.

● З 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 мільйонів канадських доларів.

● З 2024 до 2025 року — 318 мільйонів канадських доларів.

● З 2025 до 2026 року — 197 мільйонів канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

1,5 млрд евро получит Украина от Евросоюза, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Деньги предназначены для поддержания экономической стабильности в стране в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.

В настоящее время помощь Евросоюза составила 85 млрд евро. Еще 50 миллиардов евро будет предоставлено до 2027 года.

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Министерство обороны Литвы заявило, что в Украину поступил новый пакет военной помощи, анонсированный ранее.

«Сегодня в Украину пришел еще один новый пакет военной поддержки от Литвы. Вооруженные силы Литвы передали ВСУ 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/znua_live/122204

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