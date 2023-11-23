Допомога від партнерів на сьогодні
Німеччина другий день поспіль оголошує новий пакет допомоги Україні. Вчора заявили про надання 4 установок ППО Iris-T та боєприпаси, а сьогодні ще один пакет військової допомоги, який містить:
● 20 БМП Marder з боєкомплектом
● 1 танк для розмінування Winsent-1
● 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance
● 2380 снарядів 155 мм калібру
● 2428 криптофонів
● 2 тягачі 8x8 HX81
● 2 напівпричепи
● 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)
● 2 карети швидкої допомоги
Дякуємо за підтримку!
Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 мільйонів доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року — уряд Канади.
Кошти виділятимуться Україні протягом трьох років.
● З 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 мільйонів канадських доларів.
● З 2024 до 2025 року — 318 мільйонів канадських доларів.
● З 2025 до 2026 року — 197 мільйонів канадських доларів.
З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.
1,5 млрд евро получит Украина от Евросоюза, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен
Деньги предназначены для поддержания экономической стабильности в стране в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.
В настоящее время помощь Евросоюза составила 85 млрд евро. Еще 50 миллиардов евро будет предоставлено до 2027 года.
Литва передала Украине новый пакет военной помощи
Министерство обороны Литвы заявило, что в Украину поступил новый пакет военной помощи, анонсированный ранее.
«Сегодня в Украину пришел еще один новый пакет военной поддержки от Литвы. Вооруженные силы Литвы передали ВСУ 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым», - говорится в сообщении.
Джерело: https://t.me/znua_live/122204