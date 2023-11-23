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Допомога від партнерів на сьогодні

Допомога від партнерів на сьогодні

Німеччина другий день поспіль оголошує новий пакет допомоги Україні. Вчора заявили про надання 4 установок ППО Iris-T та боєприпаси, а сьогодні ще один пакет військової допомоги, який містить:

● 20 БМП Marder з боєкомплектом

● 1 танк для розмінування Winsent-1

● 5 гусеничних носіїв Warthog Ambulance

● 2380 снарядів 155 мм калібру

● 2428 криптофонів

● 2 тягачі 8x8 HX81

● 2 напівпричепи

● 9 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

● 2 карети швидкої допомоги

Дякуємо за підтримку!

Допомога від партнерів на сьогодні

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 мільйонів доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року — уряд Канади.

Кошти виділятимуться Україні протягом трьох років.

● З 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 мільйонів канадських доларів.

● З 2024 до 2025 року — 318 мільйонів канадських доларів.

● З 2025 до 2026 року — 197 мільйонів канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

Допомога від партнерів на сьогодні

1,5 млрд евро получит Украина от Евросоюза, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен

Деньги предназначены для поддержания экономической стабильности в стране в связи с полномасштабным вторжением рф в Украину.

В настоящее время помощь Евросоюза составила 85 млрд евро. Еще 50 миллиардов евро будет предоставлено до 2027 года.

Допомога від партнерів на сьогодні

Литва передала Украине новый пакет военной помощи

Министерство обороны Литвы заявило, что в Украину поступил новый пакет военной помощи, анонсированный ранее.

«Сегодня в Украину пришел еще один новый пакет военной поддержки от Литвы. Вооруженные силы Литвы передали ВСУ 3 млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение. Наше обязательство помогать Украине остается незыблемым», - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/znua_live/122204

Новости портала «Весь Харьков»

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